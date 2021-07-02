«Лидс» объявил о покупке полузащитника «Манчестер Сити»

«Лидс» объявил о выкупе полузащитника «Манчестер Сити» Джека Харрисона.

Как сообщает пресс-служба английского клуба, контракт с футболистом рассчитан до лета 2024 года.

24-летний англичанин выступал за «Лидс» последние три сезона на правах аренды, за это время он сыграл 128 матчей за клуб, забил 18 голов и отдал 20 голевых передач. Трансферная стоимость Харрисона по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.

«Лидс» под руководством именитого Марсело Бьелсы занял девятое место в английской Премьер-лиге по итогам прошлого сезона и не выступил в еврокубках.