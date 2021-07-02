«МЮ» хочет подписать Калверт-Льюина

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02 Июля 2021, 20:35,
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Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин может стать игроком «Манчестер Юнайтед», передаёт The Sun.
Сообщается, что приоритетным вариантом на позицию форварда является игрок «Тоттенхэма» Гарри Кейн, однако нападающий «Эвертона» тоже нравится руководству манкунианцев.
К тому же, в «Манчестер Юнайтед» сомневаются, что «шпоры» согласятся отпустить Кейна в это трансферное окно, поэтому могут начать переговоры с Калверт-Льюином уже в ближайшее время.
В прошлом сезоне нападающий «Эвертона» провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Манчестер Юнайтед, Эвертон, Трансферы футбола - лето 2021, Доминик Калверт-Льюин