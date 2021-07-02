«МЮ» хочет подписать Калверт-Льюина

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин может стать игроком «Манчестер Юнайтед», передаёт The Sun.

Сообщается, что приоритетным вариантом на позицию форварда является игрок «Тоттенхэма» Гарри Кейн, однако нападающий «Эвертона» тоже нравится руководству манкунианцев.

К тому же, в «Манчестер Юнайтед» сомневаются, что «шпоры» согласятся отпустить Кейна в это трансферное окно, поэтому могут начать переговоры с Калверт-Льюином уже в ближайшее время.

В прошлом сезоне нападающий «Эвертона» провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи.