«Арсенал» заплатит за Тавареша 8 млн евро

Защитник «Бенфики» Нуну Тавареш продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», португалец перейдёт в «Арсенал», все бумаги уже подписаны. Контракт будет рассчитан до июня 2026 года. Трансфер Тавареша обойдется «канонирам» в восемь миллионов евро без учёта бонусов.

21-летний защитник является воспитанником «Бенфики», за которую в общей сложности он сыграл 41 матч, забил один гол и отдал семь голевых передач.

Стоит отметить, что ранее интерес к португальскому защитнику проявлял итальянский «Наполи», но до конкретики дело не дошло.