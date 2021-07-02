«Челси» может подписать вратаря сборной Уэльса

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02 Июля 2021, 19:44,
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«Челси» проявляет интерес к вратарю сборной Уэльса Уэйну Хеннесси, у которого закончился контракт с «Кристал Пэлас», передаёт Express Sport. Сообщается, что лондонцы рассматривают валлийца в качестве третьего вратаря команды.
Хеннесси является основным голкипером сборной Уэльса, вместе с которой выступал на Евро-2020. 34-летний вратарь провёл на турнире все четыре матча своей команды, в которых пропустил шесть голов.
Последним клубом в его карьере был «Кристал Пэлас», в составе которого он выступал с 2015 года. За это время Хеннесси сыграл 132 матча во всех турнирах и пропустил 189 голов.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Челси, Трансферы футбола - лето 2021, Уэйн Хеннесси