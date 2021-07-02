«МЮ» рассматривает вариант с обменом Погба на Варана

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02 Июля 2021, 19:27,
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«Манчестер Юнайтед» может может привлечь полузащитника клуба Поля Погба в переговоры о трансфере защитника «Реала» Рафаэля Варана, передаёт AS. Сообщается, что сам Погба, у которого остался один год по контракту с «МЮ», не против переехать на «Сантьяго Бернабеу».
«Манчестер Юнайтед» и «Реалу» не удаётся договориться о трансфере защитника «сливочных» Рафаэля Варана. В связи с этим руководство английского клуба готово включить в сделку Поля Погба, чтобы ускорить процесс переговоров.
Ранее сообщалось, что «МЮ» близок к покупке Варана за 50 миллионов евро.
Напомним, что недавно вице-чемпионы Англии объявили о договорённости с «Боруссией» Дортмунд по трансферу Джедона Санчо.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Трансферы футбола - лето 2021, Рафаэль Варан