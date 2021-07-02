«МЮ» рассматривает вариант с обменом Погба на Варана

«Манчестер Юнайтед» может может привлечь полузащитника клуба Поля Погба в переговоры о трансфере защитника «Реала» Рафаэля Варана, передаёт AS. Сообщается, что сам Погба, у которого остался один год по контракту с «МЮ», не против переехать на «Сантьяго Бернабеу».

«Манчестер Юнайтед» и «Реалу» не удаётся договориться о трансфере защитника «сливочных» Рафаэля Варана. В связи с этим руководство английского клуба готово включить в сделку Поля Погба, чтобы ускорить процесс переговоров.

Ранее сообщалось, что «МЮ» близок к покупке Варана за 50 миллионов евро.

Напомним, что недавно вице-чемпионы Англии объявили о договорённости с «Боруссией» Дортмунд по трансферу Джедона Санчо.