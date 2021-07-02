Нуну Санту хочет обсудить с Кейном будущее игрока после Евро-2020

Новый тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту хочет встретиться с нападающим Гарри Кейном после Евро-2020, но до того, как капитан сборной Англии отправится в отпуск, сообщает ESPN.

Ранее шпоры» назначили Нуну главным тренером, и его первой большой задачей будет убедить Кейна остаться в команде.

Разочарованный неспособностью побороться за главные трофеи после выхода в финал Лиги чемпионов 2019 года, Кейн в конце прошлого сезона сообщил руководству «шпор», что хочет покинуть клуб.

Португальский тренер хочет поговорить с Кейном, чтобы решить вопрос о будущем игрока до того, как тот уйдет в отпуск.

В настоящее время Кейн по-прежнему выступает на Евро-2020 и до сих пор категорически отказывался обсуждать будущее своего клуба до окончания турнира.

В прошлом сезоне Гарри Кейн сыграл в составе «Тоттенхэма» 35 матчей, став лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом турнира (23+14 по системе гол+пас).