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Нуну Санту хочет обсудить с Кейном будущее игрока после Евро-2020

02 Июля 2021, 19:14,

Новый тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту хочет встретиться с нападающим Гарри Кейном после Евро-2020, но до того, как капитан сборной Англии отправится в отпуск, сообщает ESPN. 

Ранее шпоры» назначили Нуну главным тренером, и его первой большой задачей будет убедить Кейна остаться в команде. 

Разочарованный неспособностью побороться за главные трофеи после выхода в финал Лиги чемпионов 2019 года, Кейн в конце прошлого сезона сообщил руководству «шпор», что хочет покинуть клуб.

Португальский тренер хочет поговорить с Кейном, чтобы решить вопрос о будущем игрока до того, как тот уйдет в отпуск.

В настоящее время Кейн по-прежнему выступает на Евро-2020 и до сих пор категорически отказывался обсуждать будущее своего клуба до окончания турнира.

В прошлом сезоне Гарри Кейн сыграл в составе «Тоттенхэма» 35 матчей, став лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом турнира (23+14 по системе гол+пас). 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн, Нуну Эшпириту Санту
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