​«Арсеналу» тоже интересен Рамос

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02 Июля 2021, 18:54,
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Портал Goal.com пишет о том, что Серхио Рамос ещё не договорился о контракте с «ПСЖ», вопреки появившейся информации. Переговоры парижского клуба и 35-летнего испанского защитника продолжаются.
Источник отмечает, что Рамос также интересен «Арсеналу». Лондонский клуб попросил держать себя в курсе любых переговоров.
Что касается «Манчестер Юнайтед», то приоритетом для «красных дьяволов» являются варианты с подписанием Пау Торреса и Рафаэля Варана.
Напомним, Серхио Рамос покинул «Реал» после 16 лет выступлений и стал свободным агентом.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Арсенал Лондон, ПСЖ, Серхио Рамос, Трансферы футбола - лето 2021