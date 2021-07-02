​«Арсеналу» тоже интересен Рамос

Портал Goal.com пишет о том, что Серхио Рамос ещё не договорился о контракте с «ПСЖ», вопреки появившейся информации. Переговоры парижского клуба и 35-летнего испанского защитника продолжаются.

Источник отмечает, что Рамос также интересен «Арсеналу». Лондонский клуб попросил держать себя в курсе любых переговоров.

Что касается «Манчестер Юнайтед», то приоритетом для «красных дьяволов» являются варианты с подписанием Пау Торреса и Рафаэля Варана.

Напомним, Серхио Рамос покинул «Реал» после 16 лет выступлений и стал свободным агентом.