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​«Арсеналу» тоже интересен Рамос

02 Июля 2021, 18:54,

Портал Goal.com пишет о том, что Серхио Рамос ещё не договорился о контракте с «ПСЖ», вопреки появившейся информации. Переговоры парижского клуба и 35-летнего испанского защитника продолжаются.

Источник отмечает, что Рамос также интересен «Арсеналу». Лондонский клуб попросил держать себя в курсе любых переговоров.

Что касается «Манчестер Юнайтед», то приоритетом для «красных дьяволов» являются варианты с подписанием Пау Торреса и Рафаэля Варана.

Напомним, Серхио Рамос покинул «Реал» после 16 лет выступлений и стал свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Арсенал Лондон, ПСЖ, Серхио Рамос, Трансферы футбола - лето 2021
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