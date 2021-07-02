«Лестер» объявил о трансфере полузащитника «Лилля» Сумаре

«Лестер» на официальном сайте клуба объявил о трансфере полузащитника «Лилля» Бубакари Сумаре за 20 млн евро. Сообщается, что 20-летний игрок подписал контракт с «лисами» до 2026 года.

Напомним, что Сумаре в прошлом сезоне в составе «Лилля» стал чемпионом Франции. В той кампании игрок провёл 32 матча и отметился одной результативной передачей. Также полузащитник является воспитанником «ПСЖ» и выступает за молодёжную сборную Франции.

Ранее «Лестер» подписал лучшего бомбардира прошлого чемпионата Австрии Патсона Даку из «Зальцбурга». Также сообщалось, что экс-игрок «Саутгемптона» Райан Бертран близок к переходу в команду Брендана Роджерса на правах свободного агента.