Мата продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Атакующий полузащитник Хуан Мата пролонгировал сотрудничество с «Манчестер Юнайтед». Об этом информирует пресс-служба манкунианцев.

Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2022 года. Напомним, что Мата выступает в составе «красных дьяволов» с 2014 года. Вместе с «Манчестер Юнайтед» испанец выиграл кубок Англии, суперкубок страны, кубок лиги, а также становился триумфатором Лиги Европы.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в девяти встречах, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

По итогам сезона-2020/2021 манкунианцы финишировали на втором месте в АПЛ.