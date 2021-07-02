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Мата продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

02 Июля 2021, 13:40,

Атакующий полузащитник Хуан Мата пролонгировал сотрудничество с «Манчестер Юнайтед». Об этом информирует пресс-служба манкунианцев.

Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2022 года. Напомним, что Мата выступает в составе «красных дьяволов» с 2014 года. Вместе с «Манчестер Юнайтед» испанец выиграл кубок Англии, суперкубок страны, кубок лиги, а также становился триумфатором Лиги Европы.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в девяти встречах, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

По итогам сезона-2020/2021 манкунианцы финишировали на втором месте в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Хуан Мата
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