Матчи нового сезона АПЛ могут проходить с болельщиками

Матч английской Премьер-лиги с сезона-2021/2022 могут проходить с болельщиками, об этом рапортует The Guardian.

Согласно сведениям источника, окончательное решение по этому вопросу будет принято 19 июля. Власти страны к этому времени собираются снять все обязательные ограничения в отношении защитных масок и социального дистанцирования.

Напомним, что новый розыгрыш английской Премьер-лиги стартует 13 августа.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» выиграл золотые медали. Вице-чемпионом стал «Манчестер Юнайтед», а тройку призеров замкнул «Ливерпуль».