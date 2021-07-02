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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Матчи нового сезона АПЛ могут проходить с болельщиками

02 Июля 2021, 12:53,

Матч английской Премьер-лиги с сезона-2021/2022 могут проходить с болельщиками, об этом рапортует The Guardian.

Согласно сведениям источника, окончательное решение по этому вопросу будет принято 19 июля. Власти страны к этому времени собираются снять все обязательные ограничения в отношении защитных масок и социального дистанцирования.

Напомним, что новый розыгрыш английской Премьер-лиги стартует 13 августа.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» выиграл золотые медали. Вице-чемпионом стал «Манчестер Юнайтед», а тройку призеров замкнул «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Апл
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