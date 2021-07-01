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«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с Фернандешем

01 Июля 2021, 23:34,

«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с полузащитником Бруну Фернандешем.

Как сообщил журналист Фабрициро Романо в «Твиттере», стороны начали обсуждение нового соглашения. Отмечается, что о продлении контракта может быть объявлено уже в июле.

26-летний португалец перешёл в английский клуб из «Спортинга» в январе 2020 года, сумма трансфера составила порядка 55 миллионов евро. За это время он сыграл 80 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил 40 голов и отдал 25 голевых передач, став одним из лидеров клуба. Контракт Фернандеша с «манкунианцами» рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Бруну Фернандеш
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