«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с Фернандешем

«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с полузащитником Бруну Фернандешем.

Как сообщил журналист Фабрициро Романо в «Твиттере», стороны начали обсуждение нового соглашения. Отмечается, что о продлении контракта может быть объявлено уже в июле.

26-летний португалец перешёл в английский клуб из «Спортинга» в январе 2020 года, сумма трансфера составила порядка 55 миллионов евро. За это время он сыграл 80 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил 40 голов и отдал 25 голевых передач, став одним из лидеров клуба. Контракт Фернандеша с «манкунианцами» рассчитан до 30 июня 2025 года.