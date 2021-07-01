Кунья может перейди в «Лидс»

Нападающий «Герты» Матеус Кунья может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своем подкасте, интерес к футболисту проявляет «Лидс». Отмечается, что стороны пока далеки от договорённости.

22-летний бразилец перешёл в «Герту» из «РБ Лейпцига» в январе 2020 года, сумма трансфера составила порядка восемнадцати миллионов евро. За это время Кунья сыграл 39 матчей за клуб из Берлина во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач. Контракт Матеуса с «Гертой» рассчитан до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.