Кунья может перейди в «Лидс»

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01 Июля 2021, 23:20,
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Нападающий «Герты» Матеус Кунья может продолжить карьеру в Англии.
Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своем подкасте, интерес к футболисту проявляет «Лидс». Отмечается, что стороны пока далеки от договорённости.
22-летний бразилец перешёл в «Герту» из «РБ Лейпцига» в январе 2020 года, сумма трансфера составила порядка восемнадцати миллионов евро. За это время Кунья сыграл 39 матчей за клуб из Берлина во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач. Контракт Матеуса с «Гертой» рассчитан до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Герта, Лидс, Матеус Кунья