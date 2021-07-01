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«Ливерпуль» возвращается к варианту с Саулем

01 Июля 2021, 18:54,

В Англии Сауля называют заменой одному из футболистов «Ливерпуля». В «Атлетико» Мадрид уверены, что много продаж и покупок в это трансферное окно не предвидится. Только неожиданный отъезд кого-то из футболистов может изменить план действий «матрасников».

Сам Сауль хочет покинуть «Атлетико». Футболист имеет контракт с клубом до 2026 года, а сумма отступных составляет 150 млн евро. «Атлетико» не будет держать игрока, но «дарить» футболиста тоже «никто не собирается».

Команда Юргена Клоппа обратила внимание на Сауля после отъезда Джорджиньо Вейналдума в «ПСЖ», сообщает The Mirror.

Также претендентом на усиление «Ливерпуля» является Кристоф Баумгартнер из «Хоффенхайма».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Ливерпуль, Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Сауль Ньигес
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