«Ливерпуль» возвращается к варианту с Саулем

В Англии Сауля называют заменой одному из футболистов «Ливерпуля». В «Атлетико» Мадрид уверены, что много продаж и покупок в это трансферное окно не предвидится. Только неожиданный отъезд кого-то из футболистов может изменить план действий «матрасников».

Сам Сауль хочет покинуть «Атлетико». Футболист имеет контракт с клубом до 2026 года, а сумма отступных составляет 150 млн евро. «Атлетико» не будет держать игрока, но «дарить» футболиста тоже «никто не собирается».

Команда Юргена Клоппа обратила внимание на Сауля после отъезда Джорджиньо Вейналдума в «ПСЖ», сообщает The Mirror.

Также претендентом на усиление «Ливерпуля» является Кристоф Баумгартнер из «Хоффенхайма».