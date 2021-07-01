​«Манчестер Юнайтед» объявил о договорённости с «Боруссией» по трансферу Санчо

«Манчестер Юнайтед» на страницах своего официального сайта объявил о достижении с «Боруссией» принципиальной договорённости по трансферу Джедона Санчо. При этом называть вингера игроком «красных дьяволов» пока рано. Он ещё должен согласовать контракт с манкунианцами и успешно пройти медицинское обследование. Английский клуб подчёркивает, что всё это будет уже после чемпионата Европы.

«Манчестер Юнайтед» стремился подписать Джедона Санчо ещё прошлым летом, но тогда договориться с «Боруссией» у клуба не получилось. В составе дортмундцев Санчо провёл 137 игр, в которых забил 50 голов и сделал 64 результативных паса на партнёров.