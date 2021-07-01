Защитник «Барселоны» Жуниор Фирпо близок к переходу в «Лидс Юнайтед», сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, сделка близка к завершению, несмотря на то, что на этой неделе развитие переговоров о трансфере футболиста чуть замедлилось. СМИ сообщают, что цена сделки варьируется в районе 15 и 18 миллионов евро, 20% от финальной суммы отправится бывшему клубу Фирпо «Бетису».

Фирпо выразил этим летом свое желание играть в АПЛ, вследствие чего вызвал слухи об интересе к своей персоне «Саутгемптона», «Вест Хэма» и «Лидса». «Барселона» также не против расстаться с футболистом, учитывая тот факт, что ей необходимо разгрузить зарплатную ведомость.