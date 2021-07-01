Тьяго Силва: «Милитао станет опорой «Реала» после ухода Рамоса»

Защитник сборной Бразилии и лондонского «Челси» Тьяго Силва высказался о своем партнере по национальной сборной Эдере Милитао. «Я считаю, что отныне, с уходом Серхио Рамоса, он станет опорой обороны «Реала», - заявил Силва репортерам издания Sport. «После нашей встречи в полуфинале Лиги чемпионов я сказал ему, чтобы он продолжал в том же духе. У него был действительно отличный год», - добавил бразилец.

В предыдущем сезоне Эдер Милитао провел большое количество матчей в основном составе мадридского «Реала». Причиной тому, во многом, стала травма капитана «сливочных» Серхио Рамоса.

Этим летом Рамос покинул Мадрид, что сильно увеличивает шансы Милитао стать основным защитником «Реала». Кроме того, СМИ активно обсуждают возможный уход другого лидера мадридской обороны – Рафаэля Варана.