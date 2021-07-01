Бывший защитник «Саутгемптона» Райан Бертран близок к переходу в «Лестер» на правах свободного агента, передаёт Goal. Сообщается, что стороны объявят о подписании контракта в ближайшее время.

Соглашение 31-летнего игрока с новым клубом будет рассчитано на два года. У англичанина 1 июля истёк контракт с «Саутгемптоном», поэтому «Лестеру» он достанется бесплатно.

Райан Бертран является воспитанником «Челси», с которым побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Игрок выступал за «Саутгемптон» с 2015 года. В прошлом сезоне он провёл 34 матча во всех турнирах, в которых отличился одной результативной передачей.