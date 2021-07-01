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«Ювентус» опережает «Арсенал» в гонке за Локателли

01 Июля 2021, 15:51,

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли близок к переходу в «Ювентус», сообщает Goal. Туринский клуб опережает в борьбе за игрока лондонский «Арсенал», который тоже заинтересован в трансфере.

Сообщается, что «канониры» пока не делали официальных предложений по поводу приобретения итальянца, однако между клубами велись переговоры. В Лондоне знают, что «Ювентус» является фаворитом в гонке за Локателли.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проявляет интерес к другому центральному полузащитнику - Марселю Забитцеру из «РБ Лейпцига». 

Также стало известно, что Маттео Гендузи близок к уходу в «Марсель».

 

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Ювентус, Арсенал Лондон, Сассуоло, Мануэль Локателли
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