«Ювентус» опережает «Арсенал» в гонке за Локателли

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли близок к переходу в «Ювентус», сообщает Goal. Туринский клуб опережает в борьбе за игрока лондонский «Арсенал», который тоже заинтересован в трансфере.

Сообщается, что «канониры» пока не делали официальных предложений по поводу приобретения итальянца, однако между клубами велись переговоры. В Лондоне знают, что «Ювентус» является фаворитом в гонке за Локателли.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проявляет интерес к другому центральному полузащитнику - Марселю Забитцеру из «РБ Лейпцига».

Также стало известно, что Маттео Гендузи близок к уходу в «Марсель».