«Ювентус» опережает «Арсенал» в гонке за Локателли

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01 Июля 2021, 15:51,
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Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли близок к переходу в «Ювентус», сообщает Goal. Туринский клуб опережает в борьбе за игрока лондонский «Арсенал», который тоже заинтересован в трансфере.
Сообщается, что «канониры» пока не делали официальных предложений по поводу приобретения итальянца, однако между клубами велись переговоры. В Лондоне знают, что «Ювентус» является фаворитом в гонке за Локателли.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» проявляет интерес к другому центральному полузащитнику - Марселю Забитцеру из «РБ Лейпцига».
Также стало известно, что Маттео Гендузи близок к уходу в «Марсель».
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Ювентус, Арсенал Лондон, Сассуоло, Мануэль Локателли