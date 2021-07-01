Райс отклонил второе предложение ​«Вест Хэма» по новому контракту

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс отклонил второе предложение своего нынешнего клуба по новому контракту, передаёт Goal. Сообщается, что к игроку проявляют серьёзный интерес «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Нынешний договор между игроком и клубом действует до 2024 года с возможностью продления ещё на один год. «Вест Хэм» хочет сохранить своего ключевого полузащитника, однако сам Райс хочет сменить команду.

Напомним, что сейчас игрок находится в расположении сборной Англии на Евро-2020, с которой готовится к игре 1/4 финала против сборной Украины. На этом турнире 22-летний полузащитник провёл четыре матча, результативными действиями пока не отметился.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен подписать Гарри Кейна и Деклана Райса до завершения летнего трансферного окна.