«Боруссия» подтвердила договорённость с «МЮ» по поводу трансфера Санчо

Дортмундская «Боруссия» подтвердила договорённость с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера полузащитника Джедона Санчо, передаёт официальный сайт клуба. Сообщается, что данный переход обойдётся английскому клубу в 85 млн евро.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера может вырасти до 95 млн евро за счёт различных бонусов, однако в заявлении клуба об этом не упомянули.

В сообщении отметили, что официально о трансфере объявят после прохождения игроком медицинского осмотра. Ожидается, что англичанин подпишет с новым клубом пятилетний контракт.

Напомним, что «Манчестер Сити» получит 12 миллионов евро за трансфер Санчо в «МЮ».