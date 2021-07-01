«Боруссия» подтвердила договорённость с «МЮ» по поводу трансфера Санчо

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01 Июля 2021, 13:27,
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Дортмундская «Боруссия» подтвердила договорённость с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера полузащитника Джедона Санчо, передаёт официальный сайт клуба. Сообщается, что данный переход обойдётся английскому клубу в 85 млн евро.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера может вырасти до 95 млн евро за счёт различных бонусов, однако в заявлении клуба об этом не упомянули.
В сообщении отметили, что официально о трансфере объявят после прохождения игроком медицинского осмотра. Ожидается, что англичанин подпишет с новым клубом пятилетний контракт.
Напомним, что «Манчестер Сити» получит 12 миллионов евро за трансфер Санчо в «МЮ».
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд, Трансферы футбола - лето 2021, Джедон Санчо
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