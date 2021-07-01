«Арсенал» согласился снизить цену на Гендузи для перехода игрока в «Марсель»

Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи близок к переходу в «Марсель», передаёт Le10Sport. Сообщается, что лондонцы согласились снизить цену на игрока, чтобы ускорить процесс переговоров.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» намерен выручить за Гендузи около 20 миллионов евро, однако «Марсель» отказывается платить за игрока больше 12 млн. В связи с этим, руководство «канониров» согласилось снизить цену, и сейчас переговоры между клуба близки к завершению.

Прошлый сезон полузащитник провёл в аренде в «Герте». На его счету 24 матча в Бундеслиге, в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи.

Напомним, что «Арсенал» сделал предложение по трансферу полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли.