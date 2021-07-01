«Манчестер Юнайтед» близок к покупке Варана

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01 Июля 2021, 12:22,
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Защитник национальной сборной Франции и мадридского «Реала» Рафаэль Варан по-прежнему находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает ESPN, руководство «красных дьяволов» практически договорилось с «королевским» клубом о трансфере 28-летнего футболиста. Сумма потенциальной сделки оценивается в 50 миллионов евро.
Действующий трудовой договор Варана со «сливочными» рассчитан до середины 2022 года. Цвета мадридского коллектива Рафаэль защищает с 2011 года.
В прошлом сезоне чемпионата Испании француз сыграл 31 поединок, отметившись двумя забитыми мячами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Трансферы футбола - лето 2021, Рафаэль Варан