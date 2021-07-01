«МЮ» намерен подписать Кейна и Райса до конца трансферного окна

После приобретения полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джедона Санчо, официально о котором должны объявить в ближайшие дни, «Манчестер Юнайтед» переключиться на другие трансферное цели, передаёт The Guardian. Сообщается, что до конца трансферного окна манкунианцы хотят подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса и защитника «Вильярреала» Пау Торреса.

Руководство «МЮ» надеется подписать этих троих игроков уже этим летом, однако им придётся столкнуться с конкуренцией со стороны других клубов.

Также сообщается, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» хочет видеть в своей команде защитника «Атлетико» Кирана Триппьера.

Напомним, что «МЮ» и «Боруссия» Дортмунд согласовали трансфер Санчо за 90 млн евро.