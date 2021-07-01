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Влахович может стать первым подписанием Нуну в качестве главного «Тоттенхэма»

01 Июля 2021, 12:06,

Руководство «Тоттенхэма» вместе с новым главным тренером Нуну Эшпириту Санту определось с главной трансферной целью клуба в это трансферное окно, передаёт Football.London. Сообщается, что нападающий «Фиорентины» Душан Влахович в ближайшее время может стать игроком лондонского клуба.

На трансфере сербского футболиста настаивает новый спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи. Нуну тоже нравится этот игрок.

В прошлом сезоне Влахович провёл 37 матчей в Серии А, в которых забил 27 голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего нападающего в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что один из лидеров «Тоттенхэма» Хынмин Сон близок к продлению контракта с клубом.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Тоттенхэм, Фиорентина, Трансферы футбола - лето 2021, Нуну Эшпириту Санту, Душан Влахович
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