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«Арсенал» проявляет интерес к Забитцеру

01 Июля 2021, 10:29,

Полузащитник «РБ Лейпцига» Марсель Забитцер может стать игроком «Арсенала» в ближайшее трансферное окно, передаёт Bild. Сообщается, что со всех претендентов на австрийца, именно «канониры» являются фаворитами в гонке за игрока.

Главный тренер лондонцев Микель Артета хочет укрепить полузащиту команды и поэтому обратил внимание на Забитцера, который является одним из лидеров «РБ Лейпцига» и имеет опыт игры на наивысшем уровне. За ситуацией вокруг игрока также следят «Милан» и «Рома».

Напомним, что в прошлом сезоне 27-летний полузащитник провёл в составе команды 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее также сообщалось, что «Арсенал» сделал предложение по трансферу Мануэля Локателли.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Арсенал Лондон, РБ Лейпциг, Трансферы футбола - лето 2021, Марсель Забитцер
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