Хынмин Сон близок к продлению контракта с «Тоттенхэмом»

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01 Июля 2021, 10:08,
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Нападающий «Тоттенхэма» Хынмин Сон близок к продлению контракта со своим нынешним клубом, передаёт журналист Фабрицио Романо. Сообщается, что продление соглашения с южнокорейцем не будет зависеть от того, останется ли в клубе Гарри Кейн.
Президент клуба Дэниэл Леви рассчитывает, что Сон будет одним из ключевых игроков в новом проекте «шпор», и надеется, что стороны продлят контракт в ближайшем будущем. Сам нападающий счастлив в Лондоне и не против продолжить свою карьеру здесь.
Напомним, что вчера «Тоттенхэм» объявил о назначении экс-тренера «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту на пост главного тренера клуба.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Тоттенхэм, Хынмин Сон