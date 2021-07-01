Хынмин Сон близок к продлению контракта с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Тоттенхэма» Хынмин Сон близок к продлению контракта со своим нынешним клубом, передаёт журналист Фабрицио Романо. Сообщается, что продление соглашения с южнокорейцем не будет зависеть от того, останется ли в клубе Гарри Кейн.

Президент клуба Дэниэл Леви рассчитывает, что Сон будет одним из ключевых игроков в новом проекте «шпор», и надеется, что стороны продлят контракт в ближайшем будущем. Сам нападающий счастлив в Лондоне и не против продолжить свою карьеру здесь.

Напомним, что вчера «Тоттенхэм» объявил о назначении экс-тренера «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту на пост главного тренера клуба.