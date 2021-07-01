«Арсенал» сделал предложение по трансферу Локателли

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01 Июля 2021, 08:26,
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Боссы лондонского «Арсенала» намерены подписать полузащитника сборной Италии и «Сассуоло» Мануэля Локателли. Как сообщил порталу Goal гендиректор итальянского клуба Джиованни Карневали, «канониры» сделали официальное предложение по трансферу 23-летнего футболиста.
Кроме того, руководитель отметил, что серьезный интерес к игроку проявляет турнский «Ювентус». «Старая синьора» намерена перехватить Локателли у лондонского клуба.
Мануэль защищает цвета «Сассуоло» с лета 2019 года. Трансферная стоимость хавбека составляет 35 миллионов евро.
В прошлом сезоне Серии полузащитник сыграл 34 матча, забил четыре гола и сделал два ассиста. Его контракт рассчитан до 2023 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Трансферы футбола - лето 2021, Мануэль Локателли