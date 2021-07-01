Маротта: «Продажа Погба в «МЮ» - моя лучшая сделка»

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта считает продажу полузащитника Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» идеальным трансфером. Дело в том, что француз покинул «Олд Траффорд» на правах свободного агента и пришел в «старую синьору». Спустя четыре года манкунианцы заплатили за него 105 млн евро без учета бонусов.

- Когда мы продали Погба за 105 млн евро и 10 миллионов сверху бонусами - это было моей лучшей сделкой, - приводит слова Маротты Football Italia. - Это была крупнейшая операция, учитывая то, что он нам достался бесплатно. В итоге получилась максимальная прибыль в истории футбола.

Контракт Погба рассчитан еще на год, и «МЮ» рискует повторно потерять его без компенсации.