ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Игрок «Арсенала» попал в серьёзное ДТП

01 Июля 2021, 00:22,

Полузащитник «Арсенала» Энсли Мэйтленд-Найлс попал в ДТП ранним утром в среду. Около 6 тура по местному времени автомобиль 23-летнего хавбека перевернулся на шоссе близ Лондона, сообщает Sky Sports. Машина легла на левую сторону.

Пока нет достоверных данных о том, кто был за рулем внедорожника футболиста, но в клубе сообщили, что сам Мэйтленд-Найлс не пострадал в достаточно серьезной аварии.

Полузащитник вторую часть прошлого сезона провел в «Вест Бромвиче» на правах аренды. Если Мэйтленд-Найлс останется в «Арсенале» или другом клубе Премьер-лиги, новый сезон для него начнется в середине августа.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Энсли Мэйтленд-Найлс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
Популярные материалы
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Кого купит «Спартак»: Слухи о селекции «красно-белых»
Кого купит «Спартак»: Слухи о селекции «красно-белых»
Определён канал, который покажет матч Швеция - Украина
Определён канал, который покажет матч Швеция - Украина


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола