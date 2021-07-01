Игрок «Арсенала» попал в серьёзное ДТП

Полузащитник «Арсенала» Энсли Мэйтленд-Найлс попал в ДТП ранним утром в среду. Около 6 тура по местному времени автомобиль 23-летнего хавбека перевернулся на шоссе близ Лондона, сообщает Sky Sports. Машина легла на левую сторону.

Пока нет достоверных данных о том, кто был за рулем внедорожника футболиста, но в клубе сообщили, что сам Мэйтленд-Найлс не пострадал в достаточно серьезной аварии.

Полузащитник вторую часть прошлого сезона провел в «Вест Бромвиче» на правах аренды. Если Мэйтленд-Найлс останется в «Арсенале» или другом клубе Премьер-лиги, новый сезон для него начнется в середине августа.