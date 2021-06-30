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«Манчестер Сити» получит 12 млн евро за трансфер Санчо в «МЮ»

30 Июня 2021, 23:55,

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» за 90 миллионов евро, пишет Goal. Сообщается, что «Манчестер Сити», за молодёжную команду которого выступал англичанин, получит за этот трансфер около 12 млн евро. 

Санчо выступал за молодёжную команду «Манчестер Сити» с 2016 по 2017 год. Позже нападающий перешёл в «Боруссию» Дортмунд за почти 8 млн евро. «Горожане» включили в контракт пункт о выплате 15 процентов с последующего трансфера игрока.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Англии уже согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составит 90 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Джедон Санчо
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