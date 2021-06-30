Кабак покинул «Ливерпуль»

Защитник Озак Кабак, который находился в аренде в «Ливерпуле», возвращается в «Шальке». Об этом сообщает пресс-служба английской команды.

«Ливерпуль» решил не выкупать контракт турецкого защитника, которого арендовал в конце зимнего трансферного окна из-за травм центральных защитников команды.

Кабак поблагодарил болельщиков и работников клуба за поддержку и отметил, что опыт, полученный в Англии, очень важен для него.

«Я успел многому научиться у Клоппа и моих партнеров по команде. Всегда буду вспоминать дни, проведенные в клубе, с большим счастьем», - сказал защитник.

Напомним, что в прошлом сезоне Кабак провёл в составе «Ливерпуля» 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличился.