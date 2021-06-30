ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

«МЮ» и «Боруссия» согласовали трансфер Санчо

30 Июня 2021, 23:23,

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», пишет журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

Стороны согласовали трансфер англичанина за 90 млн евро. Сумма может вырасти с учётом различных бонусов.

Санчо уже согласовал личный контракт с манкунианцами. Планируется подписание договора между сторонами до 2026 года.

Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд подтвердил вояж Санчо в «МЮ», отвечая на комментарий одного из пользователей в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что полузащитник манкунианцев Поль Погба может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

0
Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд, Трансферы футбола - лето 2021, Джедон Санчо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
Популярные материалы
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Кого купит «Спартак»: Слухи о селекции «красно-белых»
Кого купит «Спартак»: Слухи о селекции «красно-белых»
Определён канал, который покажет матч Швеция - Украина
Определён канал, который покажет матч Швеция - Украина


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола