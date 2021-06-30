«МЮ» и «Боруссия» согласовали трансфер Санчо

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», пишет журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

Стороны согласовали трансфер англичанина за 90 млн евро. Сумма может вырасти с учётом различных бонусов.

Санчо уже согласовал личный контракт с манкунианцами. Планируется подписание договора между сторонами до 2026 года.

Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд подтвердил вояж Санчо в «МЮ», отвечая на комментарий одного из пользователей в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что полузащитник манкунианцев Поль Погба может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.