«МЮ» и «Боруссия» согласовали трансфер Санчо

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30 Июня 2021, 23:23,
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», пишет журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».
Стороны согласовали трансфер англичанина за 90 млн евро. Сумма может вырасти с учётом различных бонусов.
Санчо уже согласовал личный контракт с манкунианцами. Планируется подписание договора между сторонами до 2026 года.
Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд подтвердил вояж Санчо в «МЮ», отвечая на комментарий одного из пользователей в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что полузащитник манкунианцев Поль Погба может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд, Трансферы футбола - лето 2021, Джедон Санчо