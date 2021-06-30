Защитник «Бенфики» Тавареш пройдёт медицинский осмотр в «Арсенале»

Защитник «Бенфики» Нуну Тавареш близок к переходу в «Арсенал», пишет Goal. Сообщается, что игрок завтра пройдёт медицинский осмотр в Лондоне.

Трансфер защитника обойдётся «канонирам» в 8 миллионов евро. Сумма может вырасти ещё на 2 миллиона евро с учётом различных бонусов.

Напомним, что «Арсенал» рассматривает 21-летнего португальца в качестве резервиста Кирана Тирни. Ранее сообщалось, что лондонцы также проявляли интерес к игроку «Кристал Пэлас» Патрику ван Анхольту и игроку «Саутгемптона» Райану Бертранду.

Напомним, что будущий конкурент Тавареша на позиции левого защитника Киран Тирни недавно продлил контракт с «канонирами» до 2026 года.