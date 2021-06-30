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Нуну стал главным тренером «Тоттенхэма»

30 Июня 2021, 22:32,

Нуну Эшпириту Санту стал главным тренером «Тоттенхэма». Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба. Португальский специалист подписал контракт со «шпорами» до 2024 года.

Ранее Нуну возглавлял «Вулверхэмптон» с 2017 до 2021 года. Самым высоким показателем с «волками» является выход в 1/4 финала Лиги Европы. Также португалец тренировал тренировал «Риу Аве», «Валенсию» и «Порту».

Напомним, что в апреле пост главного тренера «Тоттенхэма» покинул Жозе Моуринью. До конца сезона команду возглавлял экс-игрок «шпор» Райан Мэйсон.

Отметим, что лондонский клуб завершил прошлый сезон АПЛ на седьмом месте и сыграет в Лиге конференций.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Тоттенхэм, Нуну Эшпириту Санту
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