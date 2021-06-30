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Кейн отреагировал на трансферные слухи

30 Июня 2021, 21:58,

Форвард сборной Англии Гарри Кейн забил мяч в ворота команды Германии в 1/8 финала Евро-2020 и помог «трём львам» попасть в четвертьфинал турнира. Коллектив Гарета Саутгейта считается фаворитом турнира. Сам же нападающий интересен многим топ-клубам и явно перерос «Тоттенхэм».

- Мой агент - мой брат, но мой единственный с ним разговор за последние недели был таким: «Удачи, добудь победу, и пускай Англия пройдет весь путь». Поэтому, да, мне как-то все равно на весь тот посторонний шум», - заявил Кейн Fooball London.

Кейну 27 лет, его контракт со «шпорами» рассчитан еще на три сезона. Трансферная стоимость форварда - 120 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Сборная Англии, Гарри Кейн
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