Кейн отреагировал на трансферные слухи

Форвард сборной Англии Гарри Кейн забил мяч в ворота команды Германии в 1/8 финала Евро-2020 и помог «трём львам» попасть в четвертьфинал турнира. Коллектив Гарета Саутгейта считается фаворитом турнира. Сам же нападающий интересен многим топ-клубам и явно перерос «Тоттенхэм».

- Мой агент - мой брат, но мой единственный с ним разговор за последние недели был таким: «Удачи, добудь победу, и пускай Англия пройдет весь путь». Поэтому, да, мне как-то все равно на весь тот посторонний шум», - заявил Кейн Fooball London.

Кейну 27 лет, его контракт со «шпорами» рассчитан еще на три сезона. Трансферная стоимость форварда - 120 млн евро.