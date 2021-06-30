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Баумгартнер, которым интересуются «Ливерпуль» и «МЮ», намерен остаться в «Хоффенхайме»

30 Июня 2021, 21:17,

Полузащитник «Хоффенхайма» Кристоф Баумгартнер заявил, что намерен остаться в своём нынешнем клубе, несмотря на интерес со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

«На данный момент, в моих планах только «Хоффенхайм». Я недавно продлил контракт с клубом и намерен продолжать свои выступления здесь», - заявил Кристиан, пишет Goal.

В прошлом сезоне 21-летний полузащитник провёл 41 матч во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

Также игрок выступал в составе сборной Австрии на чемпионате Европы, где принял участие во всех четырёх играх своей команды и забил гол в ворота сборной Украины.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Хоффенхайм, Трансферы футбола - лето 2021, Кристоф Баумгартнер
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