Баумгартнер, которым интересуются «Ливерпуль» и «МЮ», намерен остаться в «Хоффенхайме»

Полузащитник «Хоффенхайма» Кристоф Баумгартнер заявил, что намерен остаться в своём нынешнем клубе, несмотря на интерес со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

«На данный момент, в моих планах только «Хоффенхайм». Я недавно продлил контракт с клубом и намерен продолжать свои выступления здесь», - заявил Кристиан, пишет Goal.

В прошлом сезоне 21-летний полузащитник провёл 41 матч во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

Также игрок выступал в составе сборной Австрии на чемпионате Европы, где принял участие во всех четырёх играх своей команды и забил гол в ворота сборной Украины.