«МЮ» потерял интерес к Дембеле из-за травмы игрока

«Манчестер Юнайтед» не намерен приобретать нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле из-за травмы игрока. Ранее сообщалось, что француз может перебраться на «Олд Траффорд» за 50 млн евро, однако манкунианцы отказались от трансфера из-за высокой травматичности нападающего, передаёт Sport.

Напомним, что недавно Дембеле перенёс операцию на двуглавой мышце бедра, после которой ему понадобится на восстановление четыре месяца. Француз получил травму в матче между сборными Франции и Венгрии на Евро-2020. Усман появился на поле во втором тайме, однако не сумел доиграть матч из-за повреждения.

В СМИ сообщали, что «Барселона» предложила игроку новый контракт, по которому он будет зарабатывать вдвое меньше, чем сейчас. Нынешнее соглашение между Дембеле и каталонцами действует до июня 2022 года.