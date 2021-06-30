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«Манчестер Юнайтед» следит за Рабио

30 Июня 2021, 20:17,

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Адриену Рабио, передаёт Daily Star.

Сообщается, что скауты манкунианцев просматривали игрока на матче между сборными Франции и Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы.

Напомним, что действующие чемпионы мира уступили сборной Швейцарии в серии пенальти и закончили свои выступления на Евро-2020. Рабио играл в этом матче на позиции левого защитника из-за травм Лукаса Эрнандеса и Люка Диня.

В прошлом сезоне француз провёл в составе «Ювентуса» 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста. По ходу кампании неоднократно всплывали слухи, что он может покинуть команду.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, Адриен Рабио
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