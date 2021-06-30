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«Манчестер Сити» планирует переговоры со Стерлингом

30 Июня 2021, 18:43,

«Манчестер Сити» запланировал переговоры с Рахимом Стерлингом по поводу нового контракта. Как сообщает Daily Mail, переговоры начнутся после чемпионата Европы. В клубе спокойно относятся к этому вопросу, учитывая тот факт, что действующий трудовой договор Стерлинга рассчитан ещё на два сезона.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Рахим Стерлинг может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Ближе к завершению клубного сезона Стерлинг стал проигрывать конкуренцию и получать меньше игрового времени.

26-летний Рахим Стерлинг оценивается экспертами из transfermarkt в 90 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Рахим Стерлинг
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