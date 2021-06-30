​Бенитес стал главным тренером «Эвертона»

«Эвертон» посредством своего официального сайта подтвердил назначение Рафаэля Бенитеса главным тренером команды. 61-летний испанский специалист подписал трудовое соглашение, рассчитанное на три ближайших сезона.

Отметим, что ранее в своей карьере Рафаэль Бенитес тренировал «Ливерпуль», из-за чего некоторые фанаты «Эвертона» выступали и продолжают выступать против назначения этого специалиста. Сообщалось, что около дома Бенитеса даже появился баннер с надписью: «Мы знаем, где ты живёшь. Не подписывай».

Бенитес стал только вторым тренером, который возглавлял оба главных мерсисайдских клуба. Первым ещё в XIX веке был Уильям Барклай.

Рафаэль Бенитес приступит к работе с «Эвертоном» уже 5 июля, когда команда соберётся для старта предсезонной подготовки.