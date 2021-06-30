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«Лестер» подписал лучшего бомбардира чемпионата Австрии

30 Июня 2021, 13:46,

Нападающий «Зальцбурга» Патсон Дака перебрался в английскую Премьер-лигу. Новым местом работы 22-летнего замбийского бомбардира стал «Лестер».

Как сообщает пресс-служба английского клуба, контракт африканца с «лисами» рассчитан до лета 2026 года. По оценке портала transfermarkt, стоимость сделки составила порядка 30 миллионов евро.

По итогам минувшего сезона Дака стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии. На счету нападающего 27 забитых мячей (один - с пенальти) в 28 проведенных поединках.

В прошлом розыгрыше АПЛ «Лестер» финишировал на пятом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лестер, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Патсон Дака
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