Горецка может сменить «Баварию» на английский гранд

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30 Июня 2021, 12:49,
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка может перебраться в английскую Премьер-лигу, об этом рапортует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Ронан Мерфи.
По данным журналиста, заинтересованность в трансфере 26-летнего немецкого футболиста проявляет «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» рассчитывают оформить переход игрока этим летом.
Горецка выступает за мюнхенский коллектив с лета 2018 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2021/2022. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 70 миллионов евро.
В минувшем сезоне чемпионата Германии Леон провел 24 поединка, отметившись пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Трансферы футбола - лето 2021, Леон Горетцка
о как!!!
Фигушки вам, а не Леона :-)