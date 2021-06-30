Горецка может сменить «Баварию» на английский гранд

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка может перебраться в английскую Премьер-лигу, об этом рапортует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Ронан Мерфи.

По данным журналиста, заинтересованность в трансфере 26-летнего немецкого футболиста проявляет «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» рассчитывают оформить переход игрока этим летом.

Горецка выступает за мюнхенский коллектив с лета 2018 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2021/2022. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Германии Леон провел 24 поединка, отметившись пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.