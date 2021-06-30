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Горецка может сменить «Баварию» на английский гранд

30 Июня 2021, 12:49,

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка может перебраться в английскую Премьер-лигу, об этом рапортует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Ронан Мерфи.

По данным журналиста, заинтересованность в трансфере 26-летнего немецкого футболиста проявляет «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» рассчитывают оформить переход игрока этим летом.

Горецка выступает за мюнхенский коллектив с лета 2018 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2021/2022. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Германии Леон провел 24 поединка, отметившись пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Трансферы футбола - лето 2021, Леон Горетцка
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Комментарии (2)
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0
Манкунианец76
30 Июня 2021, 13:32

о как!!!

0
Навсегда БАВАРЕЦ
30 Июня 2021, 13:58

Фигушки вам, а не Леона :-)

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