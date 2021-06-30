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Бенитес согласовал контракт с «Эвертоном», несмотря на угрозы фанатов

30 Июня 2021, 09:13,

Испанский специалист Рафаэль Бенитес, известный по работе в лондонском «Челси» и мадридском «Реале», возвращается в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает Sky Sports, 61-летний наставник согласовал трудовое соглашение с «Эвертоном». Договор между сторонами будет рассчитан до лета 2024 года. Официально о сделке объявят в ближайшее время.

Напомним, что ранее болельщики «ирисок» выразили недовольство назначением испанца, разместив баннер с угрозами перед его домом в графстве Мерсисайд. Фанаты категорически против прихода Бенитеса, тренировавшего принципиального соперника «Эвертона» - «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эвертон, Рафаэль Бенитес
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