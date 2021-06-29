Де Хеа интересен 4 клубам

Карьера вратаря Давида де Хеа в «Манчестер Юнайтед» может подойти к концу. 30-летний испанец проиграл конкуренцию Дину Хендерсону в рамке ворот «красных дьяволов» и потерял пост номер один в сборной Испании.

Контракт де Хеа с «МЮ» действителен еще два года, но, по данным The Manchester Evening News, у него есть четыре альтернативных варианта - это возвращение на родину, в бывший клуб, «Атлетико», или «Барселону», где, впрочем, нет проблем с вратарями. Не исключено, что де Хеа в итоге окажется в «Ювентусе» или «Милане».

В прошлом сезоне испанец провел 36 матчей в составе «МЮ». Его трансферная стоимость оценивается в 18 млн евро.