Нуну близок к назначению в «Тоттенхэм»

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29 Июня 2021, 23:15,
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Бывший главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту близок к назначению в «Тоттенхэм» на аналогичную должность, передаёт журналист Джанлука ди Марио.
Сообщается, что новый спортивный директор лондонцев Фабио Паратичи в ближайшее время лично встретится с тренером в Лондоне, чтобы провести переговоры.
Последним клубом в тренерской карьере португальца был «Вулверхэмптон», в котором он работал 4 года. Наивысшим достижением считается выход в 1/4 финала Лиги Европы с «волками».
Ранее Нуну тренировал «Риу Аве», «Валенсию» и «Порту».
Напомним, что в апреле пост главного тренера «Тоттенхэма» покинул Жозе Моуринью. До конца сезона команду возглавлял экс-игрок «шпор» Райан Мэйсон.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Тоттенхэм, Нуну Эшпириту Санту