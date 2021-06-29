Нуну близок к назначению в «Тоттенхэм»

Бывший главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту близок к назначению в «Тоттенхэм» на аналогичную должность, передаёт журналист Джанлука ди Марио.

Сообщается, что новый спортивный директор лондонцев Фабио Паратичи в ближайшее время лично встретится с тренером в Лондоне, чтобы провести переговоры.

Последним клубом в тренерской карьере португальца был «Вулверхэмптон», в котором он работал 4 года. Наивысшим достижением считается выход в 1/4 финала Лиги Европы с «волками».

Ранее Нуну тренировал «Риу Аве», «Валенсию» и «Порту».

Напомним, что в апреле пост главного тренера «Тоттенхэма» покинул Жозе Моуринью. До конца сезона команду возглавлял экс-игрок «шпор» Райан Мэйсон.