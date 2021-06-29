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Фирпо близок к переходу в «Лидс» за 15 млн евро

29 Июня 2021, 21:40,

Защитник «Барселоны» Жуниор Фирпо близок к переходу в «Лидс» за 15 миллионов евро, передаёт Goal.  Сообщается, что Фирпо будет представлен в качестве игрока «Лидса» уже в ближайшее время.

На игрока претендовали ещё несколько клубов АПЛ и Серии А, однако сам защитник решил продолжить в команде Марсело Бьелсы. Также «Лидс» согласился заплатить 15 млн евро, которые каталонцы требовали за своего левого защитника.

Напомним, что Жуниор Фирпо стал игроком «Барселоны» в 2019 году, перейдя из «Бетиса» за 18 млн евро. В прошлом сезоне на его счету 18 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

 

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Барселона, Лидс, Жуниор Фирпо
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