Фирпо близок к переходу в «Лидс» за 15 млн евро

Защитник «Барселоны» Жуниор Фирпо близок к переходу в «Лидс» за 15 миллионов евро, передаёт Goal. Сообщается, что Фирпо будет представлен в качестве игрока «Лидса» уже в ближайшее время.

На игрока претендовали ещё несколько клубов АПЛ и Серии А, однако сам защитник решил продолжить в команде Марсело Бьелсы. Также «Лидс» согласился заплатить 15 млн евро, которые каталонцы требовали за своего левого защитника.

Напомним, что Жуниор Фирпо стал игроком «Барселоны» в 2019 году, перейдя из «Бетиса» за 18 млн евро. В прошлом сезоне на его счету 18 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.