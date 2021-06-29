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«Арсенал» проявляет интерес к голкиперу «Шеффилда»

29 Июня 2021, 19:50,

Вратарь «Шеффилд Юнайтед» Аарон Ремсдейл может стать игроком «Арсенала» в ближайшее трансферное окно, передаёт Goal.

Сообщается, что «Шеффилд» может потребовать за своего голкипера 45 миллионов евро.

«Канониры» ищут замену Бернду Лено, который может покинуть нынешний клуб. В связи с этим, «Арсенал» обратил внимание на вратаря «Шеффилд Юнайтед» Аарона Ремсдейла, однако лондонцы не готовы платить за англичанина 45 млн евро и надеятся снизить сумму.

Напомним, что 23-летний голкипер сейчас находится в расположении сборной Англии на Евро-2020. На турнире он пока не провёл ни одного матча.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Арсенал Лондон, Шеффилд Юнайтед, Апл
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