«Арсенал» проявляет интерес к голкиперу «Шеффилда»

Вратарь «Шеффилд Юнайтед» Аарон Ремсдейл может стать игроком «Арсенала» в ближайшее трансферное окно, передаёт Goal.

Сообщается, что «Шеффилд» может потребовать за своего голкипера 45 миллионов евро.

«Канониры» ищут замену Бернду Лено, который может покинуть нынешний клуб. В связи с этим, «Арсенал» обратил внимание на вратаря «Шеффилд Юнайтед» Аарона Ремсдейла, однако лондонцы не готовы платить за англичанина 45 млн евро и надеятся снизить сумму.

Напомним, что 23-летний голкипер сейчас находится в расположении сборной Англии на Евро-2020. На турнире он пока не провёл ни одного матча.