​«Рома» предлагает «Арсеналу» 15 млн евро за Джаку

«Рома» всерьёз рассчитывает заполучить в летнее трансферное окно полузащитника Гранита Джаку. Как сообщает итальянский Sky, римляне сделали «канонирам» предложение в размере 15 миллионов евро. 3 из этих 15 миллионов в предложении значатся как бонусные выплаты.

После матча Франция – Швейцария на чемпионате Европы Гранит Джака дал понять, что его переезд в Рим возможен. При этом полузащитник заявил, что решение по своему будущему на клубном уровне он будет принимать после Евро.

28-летний Гранит Джака выступает за «Арсенал» с лета 2016 года после перехода из мёнхенгладбахской «Боруссии».