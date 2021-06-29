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​«Рома» предлагает «Арсеналу» 15 млн евро за Джаку

29 Июня 2021, 18:59,

«Рома» всерьёз рассчитывает заполучить в летнее трансферное окно полузащитника Гранита Джаку. Как сообщает итальянский Sky, римляне сделали «канонирам» предложение в размере 15 миллионов евро. 3 из этих 15 миллионов в предложении значатся как бонусные выплаты.

После матча Франция – Швейцария на чемпионате Европы Гранит Джака дал понять, что его переезд в Рим возможен. При этом полузащитник заявил, что решение по своему будущему на клубном уровне он будет принимать после Евро.

28-летний Гранит Джака выступает за «Арсенал» с лета 2016 года после перехода из мёнхенгладбахской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Рома, Трансферы футбола - лето 2021, Гранит Джака
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Комментарии (1)
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0
ингерман
29 Июня 2021, 19:13

ай маловато будец.. ща в аглии за 15 лям ничё не купишь.. если токма зюбу.. )))

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