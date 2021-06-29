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Бельерин может отправиться в аренду в «Интер»

29 Июня 2021, 18:54,

Испанский защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин может перейти на правах аренды в миланский «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным СМИ, футболист является целью номер один для итальянского клуба в связи с тем, что Ашраф Хакими может покинуть клуб этим летом.

Игрок сборной Марокко планирует присоединиться к «ПСЖ», переход оценивается в сумму около 70 миллионов евро.

Сообщается, что новый главный тренер «Интера» Симоне Индзаги лично заинтересован в приобретении Бельерина. По мнению тренера, испанец легко впишется в схему с тремя защитниками, несмотря на то, что всегда играл в схеме с четырьмя.


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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Интер Милан, Эктор Бельерин
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