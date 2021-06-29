«Манчестер Сити» не будет покупать Фабиана Руиса

Итальянский «Наполи» установил цену на возможный переход полузащитника сборной Испании Фабиана Руиса. По данным СМИ, игроком интересуются мадридский «Атлетико» и «ПСЖ».

Также СМИ сообщают о том, что «Манчестер Сити» не планирует вступать в борьбу за Руиса, несмотря на то, что главный тренер Хосеп Гвардиола является поклонником таланта испанского футболиста. Причиной тому является история с трансфером Жоржиньо. В 2018 году «Манчестер Сити» планировал приобрести итальянского полузащитника, но «Наполи» предпочёл продать футболиста лондонскому «Челси». С того момента отношения между клубами считаются напряжёнными.